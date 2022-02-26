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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 16:56
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В Минобороны рассказали об использовании украинскими националистами "бандероавтомобилей"

Такой транспорт оснащён, в частности, миномётами. В ведомстве заявили, что применение такой техники характерно для международных террористов из Сирии.

Украинские националистические батальоны применяют в бою "бандероавтомобили", используя тактику террористов в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Националистические батальоны применяют так называемые бандероавтомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", — сказал он.

Минобороны: Националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах
Минобороны: Националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах

По словам Конашенкова, использование такой техники характерно для международных террористов из Сирии.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
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