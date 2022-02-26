В Минобороны рассказали об использовании украинскими националистами "бандероавтомобилей"

Такой транспорт оснащён, в частности, миномётами. В ведомстве заявили, что применение такой техники характерно для международных террористов из Сирии.

Украинские националистические батальоны применяют в бою "бандероавтомобили", используя тактику террористов в Сирии. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Националистические батальоны применяют так называемые бандероавтомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", — сказал он.