Работа военнослужащих является гарантией того, что националисты не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации, отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны показало, как российские и украинские военные вместе охраняют Чернобыльскую АЭС. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

В распоряжении Лайфа оказались кадры Минобороны, на которых демонстрируется, как подразделения ВДВ России совместно с Нацгвардией Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции. Напомним, что накануне российские военные взяли под контроль территорию в районе АЭС.

"Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — рассказали в пресс-службе ведомства.