Минобороны показало, как российские и украинские военные вместе охраняют Чернобыльскую АЭС
Работа военнослужащих является гарантией того, что националисты не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации, отметили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало, как российские и украинские военные вместе охраняют Чернобыльскую АЭС. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
В распоряжении Лайфа оказались кадры Минобороны, на которых демонстрируется, как подразделения ВДВ России совместно с Нацгвардией Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции. Напомним, что накануне российские военные взяли под контроль территорию в районе АЭС.
"Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что между военными достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. В ведомстве добавили, что гражданский персонал станции продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Кадр из видео © Пресс-служба Минобороны РФ