РБК: Mastercard сообщила банкам из списка санкций об их исключении из системы

Международная платёжная система Mastercard разослала уведомления банкам, которые подпали под блокирующие санкции США, о том, что их участие в системе приостановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.

Уточняется, что участие приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля. Как отметили в Mastercard, такое решение было принято из-за нарушений правил платёжной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков". Эта мера означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные обозначенными банками и их "дочками", перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Однако на территории РФ они продолжат функционировать, так как в этом случае все операции обрабатываются Национальной системой платёжных карт.