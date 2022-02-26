РБК: Mastercard сообщила банкам из списка санкций об их исключении из системы
Отмечается, что данная мера вступила в силу с 16:00–17:00 мск 26 февраля. В уведомлении финансовым организациям сказано, что система приняла такое решение из-за нарушений.
Международная платёжная система Mastercard разослала уведомления банкам, которые подпали под блокирующие санкции США, о том, что их участие в системе приостановлено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.
Уточняется, что участие приостанавливается с 16:00–17:00 мск 26 февраля. Как отметили в Mastercard, такое решение было принято из-за нарушений правил платёжной системы, так как банки не должны причинять вред репутации "знаков". Эта мера означает, что карты Visa и Mastercard, эмитированные обозначенными банками и их "дочками", перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Однако на территории РФ они продолжат функционировать, так как в этом случае все операции обрабатываются Национальной системой платёжных карт.
Как сообщал Лайф, Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций. Вместе с тем США также ввели санкции в отношении президента РФ и главы МИД РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию.
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