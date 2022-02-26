Диетолог Бурякова: Набранные за зиму килограммы могут уйти самостоятельно

Килограммы, набранные зимой, в некоторых случаях уходят самостоятельно, а иногда в борьбе с ними потребуется помощь специалиста. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова "Тульской службе новостей".

"Есть люди, которые традиционно в зимнее время набирают пару лишних килограммов, которые у них совершенно легко уходят с наступлением весны. Это связано с изменениями в гормональном фоне, которые вызывают улучшение настроения и ускорение метаболизма. Конечно, такие люди, как правило, возвращаются к прежнему весу к лету и не задумываются о том, как расстаться с лишними килограммами, — на приёме у диетолога их не увидишь", — уточнила эксперт.

Бурякова подчеркнула, что если люди не могут сбросить эти килограммы, то им потребуется специальная диета и ряд других мер, которые решат проблему.