Диетолог Бурякова: Набранные за зиму килограммы могут уйти самостоятельно
По её словам, лишний вес может появиться в холодное время года, однако некоторым людям для борьбы с ним нужно прибегать к диетам и тренировкам.
Килограммы, набранные зимой, в некоторых случаях уходят самостоятельно, а иногда в борьбе с ними потребуется помощь специалиста. Об этом рассказала врач – диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова "Тульской службе новостей".
"Есть люди, которые традиционно в зимнее время набирают пару лишних килограммов, которые у них совершенно легко уходят с наступлением весны. Это связано с изменениями в гормональном фоне, которые вызывают улучшение настроения и ускорение метаболизма. Конечно, такие люди, как правило, возвращаются к прежнему весу к лету и не задумываются о том, как расстаться с лишними килограммами, — на приёме у диетолога их не увидишь", — уточнила эксперт.
Бурякова подчеркнула, что если люди не могут сбросить эти килограммы, то им потребуется специальная диета и ряд других мер, которые решат проблему.
Ранее диетолог Чехонина рассказала о пользе лецитина для мозга и печени. Специалист отметила, что потребление продуктов с содержанием этого вещества помогает бороться с уровнем плохого холестерина в крови и поднимает настроение. Кроме того, лецитин полезен для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона. Вещество содержится в курином мясе, говяжьей печени, морской рыбе и горохе.
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