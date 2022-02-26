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26 февраля, 17:42

Теннисист Рублёв выиграл турнир в Дубае

Россиянин обыграл чеха Иржи Веселого со счётом 6:3, 6:4. Сейчас спортсмен располагается на седьмой строчке рейтинга ATP.

<p>Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock</p>

Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock

Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае, обыграв чеха Иржи Веселого.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублёва. Отметим, что на данный момент спортсмен находится на седьмой строчке рейтинга ATP. На его счету десять титулов под эгидой организации.

Теннисист Рублёв стал победителем турнира в Марселе

Теннисист Рублёв стал победителем турнира в Марселе

А ранее Лайф рассказывал, что другой российский теннисист — Даниил Медведев — гарантированно станет первой ракеткой мира. Это стало возможно после проигрыша серба Джоковича чеху Веселому.

Варвара Романова

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