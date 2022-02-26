Теннисист Рублёв выиграл турнир в Дубае
Россиянин обыграл чеха Иржи Веселого со счётом 6:3, 6:4. Сейчас спортсмен располагается на седьмой строчке рейтинга ATP.
Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock
Россиянин Андрей Рублёв стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае, обыграв чеха Иржи Веселого.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублёва. Отметим, что на данный момент спортсмен находится на седьмой строчке рейтинга ATP. На его счету десять титулов под эгидой организации.
А ранее Лайф рассказывал, что другой российский теннисист — Даниил Медведев — гарантированно станет первой ракеткой мира. Это стало возможно после проигрыша серба Джоковича чеху Веселому.