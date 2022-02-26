Народная милиция ДНР: Под контроль взяты 12 населённых пунктов на юге Донбасса
Кроме того, силы республики уже вышли к ещё четырём поселениям в районе Волновахи. Представитель ведомства призвал военных ВСУ отказаться от боевых действий.
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль 12 населённых пунктов на юге Донбасса. Об этом сообщает замначальника управления ведомства Эдуард Басурин.
Он отметил, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик и прилегающие к ним районы и дороги. Кроме того, по словам Басурина, силы ДНР также вышли к населённым пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль в районе Волновахи. Он также призвал военных ВСУ отказаться от боевых действий.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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