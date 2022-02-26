Народная милиция ДНР: Под контроль взяты 12 населённых пунктов на юге Донбасса

Кроме того, силы республики уже вышли к ещё четырём поселениям в районе Волновахи. Представитель ведомства призвал военных ВСУ отказаться от боевых действий.

Он отметил, что речь идёт о таких населённых пунктах, как Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик и прилегающие к ним районы и дороги. Кроме того, по словам Басурина, силы ДНР также вышли к населённым пунктам Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль в районе Волновахи. Он также призвал военных ВСУ отказаться от боевых действий.