Захарова: Обвинения России в агрессии со стороны НАТО безосновательны

Дипломат напомнила, что США и их союзники не собираются останавливать накачку Киева вооружением. Это, по её словам, означает, что альянс не заинтересован в разрешении украинского кризиса.

Все обвинения в адрес России в "агрессивных действиях" по отношению к соседнему государству, которые звучат со стороны НАТО, являются безосновательными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что страны Запада в течение восьми лет равнодушно наблюдали за происходящим в Донбассе, из-за чего являются, по сути, соучастниками геноцида жителей Луганской и Донецкой народных республик. Вместе с тем Захарова напомнила и о том, что США и их союзники не собираются останавливать накачку Киева вооружением. Это, по её словам, означает, что НАТО не заинтересовано в разрешении украинского кризиса.

"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", — добавила Захарова, оценивая итоги саммита Североатлантического альянса.