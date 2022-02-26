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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 18:08
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Захарова: Обвинения России в агрессии со стороны НАТО безосновательны

Дипломат напомнила, что США и их союзники не собираются останавливать накачку Киева вооружением. Это, по её словам, означает, что альянс не заинтересован в разрешении украинского кризиса.

Все обвинения в адрес России в "агрессивных действиях" по отношению к соседнему государству, которые звучат со стороны НАТО, являются безосновательными. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что страны Запада в течение восьми лет равнодушно наблюдали за происходящим в Донбассе, из-за чего являются, по сути, соучастниками геноцида жителей Луганской и Донецкой народных республик. Вместе с тем Захарова напомнила и о том, что США и их союзники не собираются останавливать накачку Киева вооружением. Это, по её словам, означает, что НАТО не заинтересовано в разрешении украинского кризиса.

"В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными", — добавила Захарова, оценивая итоги саммита Североатлантического альянса.

Байден подписал меморандум о немедленной военной помощи Украине
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Ранее Лайф сообщал, что генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Йенса Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования альянса.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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