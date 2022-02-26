Шольц: Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Отметим, что Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной. Как отметил канцлер ФРГ, "российское нападение" стало поворотным моментом.

Германия отправит на Украину тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Об этом говорится в распространённом заявлении правительства ФРГ.

"Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок", — приводятся в сообщении слова канцлера Германии Олафа Шольца.