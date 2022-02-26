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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 18:36
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Шольц: Германия отправит на Украину противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Отметим, что Берлин впервые официально сообщил о поставках вооружения Незалежной. Как отметил канцлер ФРГ, "российское нападение" стало поворотным моментом.

Германия отправит на Украину тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Об этом говорится в распространённом заявлении правительства ФРГ.

"Российское нападение на Украину стало поворотным моментом. Оно ставит под угрозу весь послевоенный порядок", — приводятся в сообщении слова канцлера Германии Олафа Шольца.

Отметим, что это первое официальное заявление Берлина о поставках вооружения Незалежной. До настоящего времени Германия одобрила передачу украинской армии лишь пяти тысяч касок. А ранее сегодня ФРГ разрешила Нидерландам и Эстонии отправить Киеву старое вооружение немецкого производства.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.

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Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock

Варвара Романова
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