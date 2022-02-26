В Российском военно-историческом обществе заявили о враждебности властей Украины к народу
Подполковник в отставке Сергей Мачинский отметил, что Правительство России делало всё, чтобы разрешить ситуацию политико-дипломатическим путём.
Действующая власть Украины настроена враждебно не только по отношению к России, но и к своему народу. Таким мнением с Лайфом поделился первый замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (ВИЦ СЗФО), подполковник в отставке Сергей Мачинский, который также является участником гуманитарных миссий на территории Донбасса с 2015 года.
"Грубо говоря, у нас под носом восемь лет убивали наших сограждан. И наше государство, и наше правительство делали всё, чтобы это остановить дипломатическим путём", — сказал Мачинский.
Он заявил, что режим, установленный украинской властью, "толкает свою страну в войну". По словам эксперта, человек, который "якобы руководит страной", имея при этом опыт только смешить людей, заявляет, что он готов заиметь ядерную бомбу. И это в очередной раз говорит о том, что киевский режим враждебен, а другие доказательства в этой ситуации не нужны.
Как сообщал Лайф ранее, в Минобороны рассказали, что националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах. По словам представителя ведомства, таким образом Киев намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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