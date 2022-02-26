Подполковник в отставке Сергей Мачинский отметил, что Правительство России делало всё, чтобы разрешить ситуацию политико-дипломатическим путём.

Действующая власть Украины настроена враждебно не только по отношению к России, но и к своему народу. Таким мнением с Лайфом поделился первый замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (ВИЦ СЗФО), подполковник в отставке Сергей Мачинский, который также является участником гуманитарных миссий на территории Донбасса с 2015 года.

"Грубо говоря, у нас под носом восемь лет убивали наших сограждан. И наше государство, и наше правительство делали всё, чтобы это остановить дипломатическим путём", — сказал Мачинский.

Он заявил, что режим, установленный украинской властью, "толкает свою страну в войну". По словам эксперта, человек, который "якобы руководит страной", имея при этом опыт только смешить людей, заявляет, что он готов заиметь ядерную бомбу. И это в очередной раз говорит о том, что киевский режим враждебен, а другие доказательства в этой ситуации не нужны.