Пушилин: ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя

По словам главы ДНР, горожан не выпускают, что не даёт Народной милиции республики провести операцию по занятию населённого пункта.

Сложность при проведении Мариупольской операции в Донецкой Народной Республике осложнена тем, что жителей не выпускают из города. Об этом рассказал лидер республики Денис Пушилин.