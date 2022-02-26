Пушилин: ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя

Сложность при проведении Мариупольской операции в Донецкой Народной Республике осложнена тем, что жителей не выпускают из города. Об этом рассказал лидер республики Денис Пушилин.

"В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники", — сказал Пушилин в субботу в эфире юуб-канала "Соловьёв Live".