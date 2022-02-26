Пушилин: ВСУ "практически взяли в заложники" жителей Мариуполя
По словам главы ДНР, горожан не выпускают, что не даёт Народной милиции республики провести операцию по занятию населённого пункта.
Сложность при проведении Мариупольской операции в Донецкой Народной Республике осложнена тем, что жителей не выпускают из города. Об этом рассказал лидер республики Денис Пушилин.
"В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники", — сказал Пушилин в субботу в эфире юуб-канала "Соловьёв Live".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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