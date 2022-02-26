Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий

Также ранее стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок.