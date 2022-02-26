Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий
Также ранее стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок.
Власти Германии одобрили передачу Украине из двух европейских стран 400 противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов, поставленных ФРГ. Об этом сообщил официальный представитель германского кабмина.
"Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину", — отмечается в сообщении.
А ранее Берлин, прежде отказывавший Украине в поставках оружия, сообщил о решении передать Киеву от себя крупную партию — тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.
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Отправка вооружения из Эстонии на Украину. Фото © mil.ee