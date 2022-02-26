Абрамович на фоне санкций передал управление "Челси" попечителям фонда

Управление футбольным клубом "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович передаёт попечителям благотворительного фонда лондонской команды.

"В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть, а также строили будущее, одновременно играя позитивную роль в наших сообществах", — приводят слова Абрамовича на сайте "Челси".

Абрамович отметил, что всегда принимал решения исходя из интересов клуба и по-прежнему привержен такой позиции. Именно поэтому, по его словам, он вынужден сегодня передать управление попечителям.