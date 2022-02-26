Абрамович на фоне санкций передал управление "Челси" попечителям фонда
Как отметил российский бизнесмен, они сейчас могут позаботиться о клубе лучше, и делает он это исключительно из соображений пользы для спортсменов и болельщиков.
Роман Абрамович © Twitter / "Челси"
Управление футбольным клубом "Челси" российский бизнесмен Роман Абрамович передаёт попечителям благотворительного фонда лондонской команды.
"В течение почти 20 лет владения "Челси" я всегда рассматривал свою роль в клубе как хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько можем быть, а также строили будущее, одновременно играя позитивную роль в наших сообществах", — приводят слова Абрамовича на сайте "Челси".
Абрамович отметил, что всегда принимал решения исходя из интересов клуба и по-прежнему привержен такой позиции. Именно поэтому, по его словам, он вынужден сегодня передать управление попечителям.
"Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков", — сказал Абрамович.
Такое решение Абрамович принял на фоне введения Западом всё новых санкций против России из-за так называемой "операции Z" на Украине. Так, США ввели их в отношении Путина, Лаврова и Шойгу. Евросоюз также включил лидера России в санкционный список, а в общем там более 90 человек. Присоединилась к подобным мерам и Британия. ЕС также приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз, ограничил доступ Правительства РФ и ЦБ к рынку капитала, наложил санкции на четыре российских банка и десятки других компаний.