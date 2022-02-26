Минобороны РФ: Боевики доставили в сирийский Идлиб ёмкости с хлором

В населённый пункт Кафер-Лусин сирийской провинции Идлиб боевики группировки "Джебхат ан-нусра"* доставили ёмкость с отравляющим веществом. Предположительно, речь идёт о хлоре, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"В населённый пункт Кафер-Лусин провинции Идлиб боевиками группировки "Джебхат ан-нусра" были доставлены ёмкости с отравляющим веществом, предположительно, хлором. Из-за неосторожного обращения при транспортировке один из баллонов получил сильные повреждения", — сказал Журавлёв на брифинге.

Он добавил, что из-за утечки отравляющего вещества около 15 террористов получили химические ожоги кожи и дыхательных путей.

Ранее Лайф рассказывал, что военные применили в Сирии обновлённый дрон-камикадзе "Ланцет". Изменения главным образом коснулись аэродинамики дрона. Удары в рамках испытаний беспилотного аппарата производились по позициям террористов.