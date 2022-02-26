Германия решила отключить свой телескоп на совместной с РФ космической обсерватории
По словам главы "Роскосмоса", технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо.
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" © Flickr / dlr_de
Германия приняла решение отключить свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Соответствующее уведомление уже получено от немецкой стороны, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Германские партнёры получили указание отключить один из двух телескопов, которым они сами управляют", — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам главы "Роскосмоса", технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо. Сам проект, как напомнил Дмитрий Рогозин, запущен ещё в 2019 году.
Ранее Лайф писал, что Рогозин назвал неуместным участие США в проекте по отправке станции "Венера-Д". При этом глава "Роскосмоса" указал на введение новых и сохранение уже имеющихся санкций против России. До этого он заявил, что МКС перестанет работать после 2028 года.