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26 февраля, 20:44

Германия решила отключить свой телескоп на совместной с РФ космической обсерватории

По словам главы "Роскосмоса", технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо.

<p>Космическая обсерватория "Спектр-РГ" © <a href="https://www.flickr.com/photos/dlr_de/48092069898/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / dlr_de</a></p>

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" © Flickr / dlr_de

Германия приняла решение отключить свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Соответствующее уведомление уже получено от немецкой стороны, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Германские партнёры получили указание отключить один из двух телескопов, которым они сами управляют", отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам главы "Роскосмоса", технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо. Сам проект, как напомнил Дмитрий Рогозин, запущен ещё в 2019 году.

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Ранее Лайф писал, что Рогозин назвал неуместным участие США в проекте по отправке станции "Венера-Д". При этом глава "Роскосмоса" указал на введение новых и сохранение уже имеющихся санкций против России. До этого он заявил, что МКС перестанет работать после 2028 года.

Артем Порвин

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