Германия решила отключить свой телескоп на совместной с РФ космической обсерватории

Германия приняла решение отключить свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Соответствующее уведомление уже получено от немецкой стороны, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Германские партнёры получили указание отключить один из двух телескопов, которым они сами управляют", — отметил Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам главы "Роскосмоса", технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо. Сам проект, как напомнил Дмитрий Рогозин, запущен ещё в 2019 году.