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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 20:04
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Путин обсудил с Алиевым военную спецоперацию на Украине

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщал, что Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым военную спецоперацию Минобороны РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено <…> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении.

Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Владимир Путин © Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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