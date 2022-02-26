Путин обсудил с Алиевым военную спецоперацию на Украине
Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщал, что Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым военную спецоперацию Минобороны РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено <…> развитие ситуации в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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