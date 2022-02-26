Захарова: контакты России и Евросоюза официально не разорваны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны.

"Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала"Соловьёв Live".

Она добавила, что также не может подтвердить, что россияне якобы не смогут получать шенгенские визы. МИДу известно только о пересмотре соглашения об облегчённом визовом режиме, он касается не всех, а только дипломатов, официальных лиц.

Как сообщал Лайф ранее, Захарова заявила о скором ответе РФ на решение о приостановке прав в Совете Европы. Она подчеркнула, что всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте будут нести те, кто инициировал и поддержал это "ущербное решение".