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26 февраля, 19:59

Захарова: контакты России и Евросоюза официально не разорваны

Представитель МИД РФ отметила, что не может подтвердить информацию о лишении россиян возможности получать шенгенские визы. Известно только о пересмотре соглашения об облегчённом режиме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны.

"Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала"Соловьёв Live".

Она добавила, что также не может подтвердить, что россияне якобы не смогут получать шенгенские визы. МИДу известно только о пересмотре соглашения об облегчённом визовом режиме, он касается не всех, а только дипломатов, официальных лиц.

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Как сообщал Лайф ранее, Захарова заявила о скором ответе РФ на решение о приостановке прав в Совете Европы. Она подчеркнула, что всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте будут нести те, кто инициировал и поддержал это "ущербное решение".

Ранее Лайф сообщал, что комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева. При этом позже в СЕ назвали приостановку прав России временной мерой. Москва остаётся членом организации и участником соответствующих конвенций.

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — операции Z. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Facebook / МИД РФ

Арина Родионова

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