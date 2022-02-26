Герой СССР Громов призвал Зеленского уйти в отставку

Он заверил, что миллионы ветеранов боевых действий, Вооружённых сил и других структур РФ поддерживают все решения президента и верховного главнокомандующего.

Герой Афганской войны генерал Борис Громов обратился с открытым письмом к лидерам стран НАТО. В нём он призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, а также заявил о всесторонней поддержке россиянами решения лидера России Владимира Путина начать "Операцию Z" на Украине.

"Я обращаюсь к вам, руководителям США, Европейского союза, НАТО, Англии и других стран. Спешу обрадовать вас и сообщаю, что миллионы ветеранов боевых действий, ветеранов Вооружённых сил и других важных структур РФ поддерживают все решения своего президента и верховного главнокомандующего! Мы говорим ему спасибо за принятые решения по ДНР и ЛНР! Эта спецоперация на территории Украины ещё и самозащита России!" — говорится в письме Громова, текст которого приводит сайт kp.ru.

Генерал подчёркивает, что всё случившееся на Украине — результат деятельности Запада, направленной против России. Он уверен, что во главе происходящего стоят США и блок НАТО.