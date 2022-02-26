Герой СССР Громов призвал Зеленского уйти в отставку
Герой Советского Союза Борис Громов. Фото © kp.ru / Михаил Фролов
Он заверил, что миллионы ветеранов боевых действий, Вооружённых сил и других структур РФ поддерживают все решения президента и верховного главнокомандующего.
Герой Афганской войны генерал Борис Громов обратился с открытым письмом к лидерам стран НАТО. В нём он призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, а также заявил о всесторонней поддержке россиянами решения лидера России Владимира Путина начать "Операцию Z" на Украине.
"Я обращаюсь к вам, руководителям США, Европейского союза, НАТО, Англии и других стран. Спешу обрадовать вас и сообщаю, что миллионы ветеранов боевых действий, ветеранов Вооружённых сил и других важных структур РФ поддерживают все решения своего президента и верховного главнокомандующего! Мы говорим ему спасибо за принятые решения по ДНР и ЛНР! Эта спецоперация на территории Украины ещё и самозащита России!" — говорится в письме Громова, текст которого приводит сайт kp.ru.
Генерал подчёркивает, что всё случившееся на Украине — результат деятельности Запада, направленной против России. Он уверен, что во главе происходящего стоят США и блок НАТО.
"Для вас главное — это дипломатические шаги по урегулированию украинского кризиса (созданного вами же!), а для нас главное — немедленное прекращение гибели людей!" — резюмировал Громов.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.