Рогозин заявил о планах Киева по созданию ракет, способных ударить по России

Он уверен, что увеличить дальность уже имеющегося на Украине комплекса "Гром" не представляет большой проблемы для любого конструкторского коллектива.

Власти Украины нацелены на создание баллистических ракетных комплексов, которые можно будет использовать для нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" он отметил, что для этого у Украины есть весь потенциал. По его словам, если это произойдёт, то угроза появится для территории России вплоть до Урала.

"У них (на Украине. — Прим. Лайфа) есть легендарные в Днепропетровске предприятия: КБ "Южное" и ПО "Южмашзавод". Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории", — сказал Рогозин.

Он также добавил, что увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса "Гром" не составит труда для любого конструкторского коллектива.