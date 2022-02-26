Рогозин заявил о планах Киева по созданию ракет, способных ударить по России
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / Dmitry Rogozin
Он уверен, что увеличить дальность уже имеющегося на Украине комплекса "Гром" не представляет большой проблемы для любого конструкторского коллектива.
Власти Украины нацелены на создание баллистических ракетных комплексов, которые можно будет использовать для нанесения удара по России. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
В эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" он отметил, что для этого у Украины есть весь потенциал. По его словам, если это произойдёт, то угроза появится для территории России вплоть до Урала.
"У них (на Украине. — Прим. Лайфа) есть легендарные в Днепропетровске предприятия: КБ "Южное" и ПО "Южмашзавод". Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории", — сказал Рогозин.
Он также добавил, что увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса "Гром" не составит труда для любого конструкторского коллектива.
"По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала", — заключил Рогозин.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.