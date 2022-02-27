Лукашенко заявил Макрону о готовности к переговорам о мире "в любое время"
Также была поднята тема ядерного оружия — возможно ли его появление в Белоруссии. В ответ на данный вопрос лидер страны отреагировал словом "фейк".
Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе. Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места белорусской республики в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях с РФ. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
"Ещё одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Белоруссии. В ответ на данный вопрос президент Белоруссии отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что, "если народ Белоруссии не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может", — пишет телеграм-канал "Пул перовго", освещающий деятельность Лукашенко.
В сообщении также говорится, что при обсуждении вопроса о мирных переговорах Александр Лукашенко заявил: "В любое время, в любом месте — в Белоруссии". Отмечается, что президент Франции во время разговора "особо подчеркнул своё уважение к белорусскому народу". Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.
Ранее Лайф сообщал, что Лукашенко возмутился нежеланием Украины вести переговоры. Белорусский лидер заявил, что в Незалежной гибнут люди, а официальный Киев находит время "разглагольствовать".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.
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