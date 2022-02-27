Лукашенко заявил Макрону о готовности к переговорам о мире "в любое время"

Также была поднята тема ядерного оружия — возможно ли его появление в Белоруссии. В ответ на данный вопрос лидер страны отреагировал словом "фейк".

Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе. Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места белорусской республики в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях с РФ. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Ещё одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Белоруссии. В ответ на данный вопрос президент Белоруссии отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что, "если народ Белоруссии не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может", — пишет телеграм-канал "Пул перовго", освещающий деятельность Лукашенко.

В сообщении также говорится, что при обсуждении вопроса о мирных переговорах Александр Лукашенко заявил: "В любое время, в любом месте — в Белоруссии". Отмечается, что президент Франции во время разговора "особо подчеркнул своё уважение к белорусскому народу". Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.