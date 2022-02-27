Конфуз в прямом эфире: У охранника Порошенко магазин из автомата выпал в самый неподходящий момент
Пока у бывшего президента Украины брали интервью, боец проводил спецоперацию по маскировке своей ошибки, но вышло у него не очень.
Охранник Порошенко уронил магазин во время интервью. Видео © Twitter / maktrol
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь получил звёздный час на британском ТВ, но его испортил неловкий охранник. Случилось это во время прямого эфира на телеканале Sky News.
Во время беседы с журналистами у одного из охранников Порошенко выпал магазин из автомата. Сначала он решил скрыть это, делая вид, что ничего не произошло, прикрывая отсутствие важного элемента оружия рукой.
Однако скрывать достаточно долго не получилось. К охраннику подошёл ещё один человек в форме, поднял упавший магазин и протянул его.
Отметим, что, согласно официальным данным от министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, в Киеве гражданам просто так раздали более 25 тысяч автоматов и миллионы боеприпасов.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима. В ведомстве отметили, что втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведёт к жертвам.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Twitter / Вася