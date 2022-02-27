Конфуз в прямом эфире: У охранника Порошенко магазин из автомата выпал в самый неподходящий момент

Охранник Порошенко уронил магазин во время интервью. Видео © Twitter / maktrol

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вновь получил звёздный час на британском ТВ, но его испортил неловкий охранник. Случилось это во время прямого эфира на телеканале Sky News.

Во время беседы с журналистами у одного из охранников Порошенко выпал магазин из автомата. Сначала он решил скрыть это, делая вид, что ничего не произошло, прикрывая отсутствие важного элемента оружия рукой.

Однако скрывать достаточно долго не получилось. К охраннику подошёл ещё один человек в форме, поднял упавший магазин и протянул его.

Отметим, что, согласно официальным данным от министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, в Киеве гражданам просто так раздали более 25 тысяч автоматов и миллионы боеприпасов.