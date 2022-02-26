AFP: Франция решила усилить экономические санкции против России
Так, на национальном уровне она намерена принять "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей". Также ограничения могут коснуться системы SWIFT.
Эмманюэль Макрон © Пресс-служба Президента РФ
Париж принял решение усилить экономические санкции против России, в том числе касающиеся международной банковской системы SWIFT. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на Елисейский дворец.
Как отмечается, вечером 25 февраля президент Эмманюэль Макрон провёл заседание Совета по безопасности и национальной обороне. Там было принято решение "об ужесточении экономических и финансовых санкций в координации со странами Европы и США".
В частности, заявлено о "новых мерах в отношении доступа к SWIFT", они также якобы будут приняты совместно с европейскими партнёрами страны. Отдельно же Франция на национальном уровне примет "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей".
Как сообщал Лайф ранее, Посольство РФ в Париже передало МИД Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе. Как отметили в российской дипмиссии, также данные материалы были разосланы в крупнейшие СМИ, а также правозащитные организации республики.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.