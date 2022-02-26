AFP: Франция решила усилить экономические санкции против России

Париж принял решение усилить экономические санкции против России, в том числе касающиеся международной банковской системы SWIFT. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на Елисейский дворец.

Как отмечается, вечером 25 февраля президент Эмманюэль Макрон провёл заседание Совета по безопасности и национальной обороне. Там было принято решение "об ужесточении экономических и финансовых санкций в координации со странами Европы и США".

В частности, заявлено о "новых мерах в отношении доступа к SWIFT", они также якобы будут приняты совместно с европейскими партнёрами страны. Отдельно же Франция на национальном уровне примет "меры по замораживанию финансовых активов российских деятелей".