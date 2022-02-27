ОП: Петербург входит в число регионов, лучше всего отражающих фейки об Украине

Как отмечают эксперты рабочей группы, идёт поток специально направляемой недостоверной информации для дестабилизации ситуации. Важно не допускать эмоциональной реакции.

Распространение недостоверных сведений о российской "Операции Z" на Украине направлено на манипуляцию общественным мнением и нагнетание паники. Поток такой провокационной информации поступает из разных источников: иностранных СМИ, некоторых российских изданий, а также из социальных сетей и материалов ВСУ. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Александр Малькевич на экстренном онлайн-заседании рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с распространением недостоверной информации в Интернете о действиях России в Донбассе.

Эксперты напомнили, что операция в Донбассе носит миротворческий характер, и призвали граждан несколько раз проверять информацию. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", они подчеркнули, что важно не допускать эмоциональной реакции на все сообщения в социальных сетях. В числе тех регионов, которые лучше всего справляются с противодействием фейкам, Петербург.

"Это город, куда целенаправленно направляется поток фейков с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию. Есть все законные основания действовать так, как сегодня действует Россия. Просто нужно доверять своей армии и главнокомандующему", — отметила председатель Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты России Ирина Великанова.

На заседании рабочей группы ОП РФ также отметили, что сейчас обострились кибератаки на сайты правительственных учреждений, СМИ и общественных организаций.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны призывает СМИ не распространять недостоверные данные о спецоперации на Украине. Отмечается, что "диванные войска" Незалежной распространяют в соцсетях "истеричные фейки и откровенную дезинформацию", пока российские военнослужащие успешно выполняют задачи по защите Донбасса.