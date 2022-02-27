В Минцифры заявили о беспрецедентных по масштабу кибератаках на "Госуслуги"
При этом в ведомстве заверили, что хакерские нападения успешно отражаются специалистами центра безопасности, персональные данные пользователей надёжно защищены.
Минцифры России сообщило, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В ведомстве предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. 25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.
"Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг", — приводит ТАСС сообщение Минцифры.
При этом в министерстве заявили, что атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, персональные данные пользователей надёжно защищены.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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