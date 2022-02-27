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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 21:45

В Минцифры заявили о беспрецедентных по масштабу кибератаках на "Госуслуги"

При этом в ведомстве заверили, что хакерские нападения успешно отражаются специалистами центра безопасности, персональные данные пользователей надёжно защищены.

Минцифры России сообщило, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В ведомстве предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. 25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.

"Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг", — приводит ТАСС сообщение Минцифры.

При этом в министерстве заявили, что атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, персональные данные пользователей надёжно защищены.

Хакеры Anonymous заявили, что объявили России "кибервойну"
Хакеры Anonymous заявили, что объявили России "кибервойну"

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pexels

Арина Родионова
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