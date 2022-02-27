В Минцифры заявили о беспрецедентных по масштабу кибератаках на "Госуслуги"

Минцифры России сообщило, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В ведомстве предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. 25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.