В Минцифры заявили о беспрецедентных по масштабу кибератаках на "Госуслуги"

При этом в ведомстве заверили, что хакерские нападения успешно отражаются специалистами центра безопасности, персональные данные пользователей надёжно защищены.

Минцифры России сообщило, что портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками. В ведомстве предупредили, что пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. 25 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.

"Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг", — приводит ТАСС сообщение Минцифры.