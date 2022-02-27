Венгрия предложила переговоры РФ и Украины в Будапеште
Соответствующие предложения поступили главам МИД Сергею Лаврову и Андрею Ермаку. Отказ пока не последовал ни от одной из сторон.
Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе", — сообщил Сийярто.
По его словам, оба собеседника поблагодарили за такое предложение, но пока не получено ни согласия, ни отказа.
"Они указали, что им всё ещё необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры где бы то ни было начнутся как можно скорее", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном на своей странице в "Фейсбуке".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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