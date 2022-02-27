Венгрия предложила переговоры РФ и Украины в Будапеште

Соответствующие предложения поступили главам МИД Сергею Лаврову и Андрею Ермаку. Отказ пока не последовал ни от одной из сторон.

Венгрия предложила Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе", — сообщил Сийярто.

По его словам, оба собеседника поблагодарили за такое предложение, но пока не получено ни согласия, ни отказа.