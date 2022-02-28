Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов из России
Исключения — гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также экстренные посадки.
Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов из России. Это следует из NOTAM (уведомления), полученного одной из российских авиакомпаний.
"Всем самолётам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлёт, посадка или пролёт над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра", — цитирует текст NOTAM ТАСС.
Также исключением являются экстренные посадки.
Ранее стало известно, что Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз россиян из европейских стран. Отмечается, что российские авиакомпании готовы доставить пассажиров домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран.
Напомним, вечером 27 февраля главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов. Повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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