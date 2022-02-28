Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов из России. Это следует из NOTAM (уведомления), полученного одной из российских авиакомпаний.

"Всем самолётам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлёт, посадка или пролёт над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра", — цитирует текст NOTAM ТАСС.

Также исключением являются экстренные посадки.