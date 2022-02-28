Премьер Австралии объявил о санкциях в отношении Путина и высших должностных лиц России
В частности, рестрикции введены против премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу.
Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц страны в связи с операцией РФ по защите Донбасса от агрессии Украины.
"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", — говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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