Премьер Австралии объявил о санкциях в отношении Путина и высших должностных лиц России

Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина и ряда высших должностных лиц страны в связи с операцией РФ по защите Донбасса от агрессии Украины.

"Австралия вводит финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России [Владимира Путина] и ряда постоянных членов Совета безопасности России: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", — говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.