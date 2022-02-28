FIDE запретила российским и белорусским шахматистам выступать с государственной символикой

Российские шахматисты будут выступать на соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) без государственных флага и гимна, сообщает пресс-служба федерации. Отмечается, что аналогичное решение принято и в отношении Белоруссии.

"Совет FIDE принял решение о том, что на всех международных шахматных соревнованиях под эгидой FIDE не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии и звучать гимны этих стран. Вместо этого должен использоваться флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип", — говорится в заявлении.

В федерации также подчеркнули, что разрывают контракты со всеми спонсорами, которые контролируются властями России и Белоруссии или подпали под санкции. Кроме того, там добавили, что в дальнейшем официальные шахматные соревнования в этих странах проводиться не будут.