Глава ЕК фон дер Ляйен поддержала вступление Украины в Евросоюз в будущем

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", — сказала глава ЕК в беседе с Euronews.