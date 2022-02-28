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28 февраля, 00:25

Глава ЕК фон дер Ляйен поддержала вступление Украины в Евросоюз в будущем

Она заявила, что Украина участвует в некоторых процессах ЕС. По словам фон дер Ляйен, в Европе хотят видеть Незалежную в своей "семье".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за вступление Украины в Евросоюз в будущем.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", — сказала глава ЕК в беседе с Euronews.

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Обложка © Instagram / ursulavonderleyen

Никита Никонов

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