Минкульт Украины призвал ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации
Также Киев потребовал изменить страну – организатора 45-й сессии Комитета международного наследия, которая должна состояться в Казани.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минкульта.
"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну – организатора 45-й сессии Комитета международного наследия", — говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале страны.
В Минкульте Украины добавили, что ждут ответа на свой запрос в кратчайшие сроки.
После начала спецоперации России по защите жителей Донбасса украинские власти начали требовать исключить РФ из ряда международных организаций. В Верховной раде предложили лишить Россию членства в ОБСЕ. Кроме того, украинский парламент зарегистрировал проект постановления с просьбой исключить РФ из ООН. Тем временем Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. В ответ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Совет Европы без РФ невозможен и никому не нужен.
ЮНЕСКО — учреждение Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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