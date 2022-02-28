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27 февраля, 23:52

Минкульт Украины призвал ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Также Киев потребовал изменить страну – организатора 45-й сессии Комитета международного наследия, которая должна состояться в Казани.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минкульта.

"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну – организатора 45-й сессии Комитета международного наследия", — говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале страны.

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В Минкульте Украины добавили, что ждут ответа на свой запрос в кратчайшие сроки.

После начала спецоперации России по защите жителей Донбасса украинские власти начали требовать исключить РФ из ряда международных организаций. В Верховной раде предложили лишить Россию членства в ОБСЕ. Кроме того, украинский парламент зарегистрировал проект постановления с просьбой исключить РФ из ООН. Тем временем Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. В ответ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Совет Европы без РФ невозможен и никому не нужен.

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ЮНЕСКО — учреждение Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Wikipedia / Steven Lek

Никита Никонов

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