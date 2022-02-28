Небензя: Страны Запада в Совбезе ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине
По словам российского постпреда, попытки проигнорировать и обойти позицию РФпротиворечит самой основе Устава Организации Объединённых Наций.
Западные страны в Совете Безопасности ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", — заявил дипломат.
По словам постпреда, попытки проигнорировать и обойти позицию России противоречит самой основе Устава ООН
"Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнёры", — подчеркнул Небензя.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии заинтересованности США в решении кризиса на Украине.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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