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27 февраля, 21:15

Небензя: Страны Запада в Совбезе ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине

По словам российского постпреда, попытки проигнорировать и обойти позицию РФпротиворечит самой основе Устава Организации Объединённых Наций.

Западные страны в Совете Безопасности ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", — заявил дипломат.

Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генеральной Ассамблеи по Украине

По словам постпреда, попытки проигнорировать и обойти позицию России противоречит самой основе Устава ООН

"Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнёры", — подчеркнул Небензя.

Депутат ГД Затулин заявил, что Европе и США безразлична судьба Украины

Депутат ГД Затулин заявил, что Европе и США безразлична судьба Украины

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии заинтересованности США в решении кризиса на Украине.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © UN Photo / Loey Felipe

Никита Никонов

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