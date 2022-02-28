Небензя: Страны Запада в Совбезе ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине

Западные страны в Совете Безопасности ООН даже не попытались урегулировать ситуацию на Украине. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Мы не увидели даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете", — заявил дипломат.

По словам постпреда, попытки проигнорировать и обойти позицию России противоречит самой основе Устава ООН

"Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнёры", — подчеркнул Небензя.