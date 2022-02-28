Боррель: Евросоюз собирается поставлять Украине боевые самолёты

Евросоюз намерен поставлять Украине летальное вооружение, в частности, боевые самолёты. Об этом заявил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран сообщества.

"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолёты", — сказал он.

Как отметил Боррель, главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 миллионов евро.

"Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] ещё 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, министры обороны стран ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Незалежной станет Польша. Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.