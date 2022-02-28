Боррель: Евросоюз собирается поставлять Украине боевые самолёты
Как уточнил глава европейской дипломатии, главы МИД стран ЕС также согласовали предоставление Киеву летального оружия на сумму 450 миллионов евро.
Евросоюз намерен поставлять Украине летальное вооружение, в частности, боевые самолёты. Об этом заявил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран сообщества.
"Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолёты", — сказал он.
Как отметил Боррель, главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 миллионов евро.
"Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] ещё 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты", — подчеркнул глава европейской дипломатии.
По словам Борреля, министры обороны стран ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить оружие украинской армии. Хабом для сбора оружия для Незалежной станет Польша. Решение будет в ближайшие часы оформлено официально и опубликовано.
Ранее Лайф писал, что Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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