ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину
Таким образом союз хочет поддержать государство, которое находится "в опасности".
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину.
"Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее Лайф писал, что Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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