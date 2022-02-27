ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину

"Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее Лайф писал, что Германия согласовала отправку на Украину гаубиц и противотанковых орудий. Также стало известно, что Берлин поставит вооружение и от себя, в том числе 500 ракет Stinger. Хотя прежде там заверяли, что не будут вооружать эту страну и ограничатся отправкой касок.