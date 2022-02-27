ФСБ показала кадры перехода ещё девяти пограничников Украины на сторону России
Все они держатся спокойно и понимают, что здесь им ничто не угрожает. На видео они пересекают пропускной пункт на границе.
Девять пограничников отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Ещё девять пограничников добровольно отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео их прибытия в российскую погранслужбу публикует ФСБ РФ.
На кадрах пять украинских пограничников самостоятельно переходят границу и идут к пропускному пункту. А четверых доставляют на микроавтобусе в одно из подразделений Погранслужбы ФСБ. Все они ведут себя спокойно, к ним не применяется сила.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. В ФСБ РФ рассказали, что пограничники Украины десятками переходят на российскую сторону. А в Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников с острова Змеиный. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Девять пограничников отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Скриншот © ЦОС ФСБ РФ