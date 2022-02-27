ФСБ показала кадры перехода ещё девяти пограничников Украины на сторону России

Девять пограничников отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Ещё девять пограничников добровольно отказались проходить службу на Украине и перешли на сторону России. Видео их прибытия в российскую погранслужбу публикует ФСБ РФ.

На кадрах пять украинских пограничников самостоятельно переходят границу и идут к пропускному пункту. А четверых доставляют на микроавтобусе в одно из подразделений Погранслужбы ФСБ. Все они ведут себя спокойно, к ним не применяется сила.