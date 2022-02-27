Политолог Кошкин объяснил решение Путина привести силы сдерживания в особый режим

Шаг главы государства — соответствующая адекватная реакция верховного главнокомандующего, считает эксперт.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин связал с риторикой Запада решение президента РФ Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

"Я убеждён, что это безответственность в высшей степени должностных лиц, которые занимают серьёзные посты (я имею в виду на Западе) и вдруг ведут такую риторику, говорят, что надо применять ядерное оружие", — сказал Кошкин в беседе с RT.

По мнению политолога, приказ главы государства перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства дан абсолютно верно. Он считает, что весь конфликт вокруг Украины исходит из Соединённых Штатов Америки.