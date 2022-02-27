Политолог Кошкин объяснил решение Путина привести силы сдерживания в особый режим
Шаг главы государства — соответствующая адекватная реакция верховного главнокомандующего, считает эксперт.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин связал с риторикой Запада решение президента РФ Владимира Путина перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
"Я убеждён, что это безответственность в высшей степени должностных лиц, которые занимают серьёзные посты (я имею в виду на Западе) и вдруг ведут такую риторику, говорят, что надо применять ядерное оружие", — сказал Кошкин в беседе с RT.
По мнению политолога, приказ главы государства перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства дан абсолютно верно. Он считает, что весь конфликт вокруг Украины исходит из Соединённых Штатов Америки.
"Это ядерная страна, которая инициирует проблемы для России. Их цель — ослабить Россию, и неважно как. Так вот, в этих условиях обострения ситуации в одностороннем порядке, конечно, мы должны адекватно принимать все меры", — резюмировал Кошкин.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ