Глава МИД Британии заявила, что ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО
Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency
По её словам, борьба идёт не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, но касается свободы и демократии в Европе.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном итоге перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России.
"Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе... И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", — сказала Трасс в эфире телеканала Sky News.
Британский министр считает, что под угрозой могут оказаться также страны Балтии, Польша, Молдова. По её словам, те экономические жертвы, которые придётся понести Европе, несравнимы с потерями Украины.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.