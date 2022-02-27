Глава МИД Британии заявила, что ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО

По её словам, борьба идёт не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, но касается свободы и демократии в Европе.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ситуация на Украине может в конечном итоге перерасти в конфликт с НАТО, если не остановить действия России.

"Но мы боремся не только ради украинцев, за их суверенитет и право на самоопределение, этот продолжительный конфликт касается свободы и демократии в Европе... И это может вылиться конфликтом с НАТО, а мы не хотим этого", — сказала Трасс в эфире телеканала Sky News.