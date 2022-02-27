Лукашенко: Зеленский не принял решения об отказе от переговоров в Гомеле, а лишь озвучил

Политик посетовал, что не понимает, как разговаривать со своим украинским коллегой, ведь решение о встрече уже было принято, однако после глава Незалежной изменил его.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимал решения об отказе от переговоров с Россией в Гомеле, а только озвучил его. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновлённой конституции.

"Как с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут, он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) посылает делегацию, мы везём их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк. Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут", — сказал Лукашенко.