Лукашенко: Зеленский не принял решения об отказе от переговоров в Гомеле, а лишь озвучил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Политик посетовал, что не понимает, как разговаривать со своим украинским коллегой, ведь решение о встрече уже было принято, однако после глава Незалежной изменил его.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимал решения об отказе от переговоров с Россией в Гомеле, а только озвучил его. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновлённой конституции.
"Как с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут, он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) посылает делегацию, мы везём их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк. Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут", — сказал Лукашенко.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.