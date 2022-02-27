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27 февраля, 09:39

Лукашенко: Зеленский не принял решения об отказе от переговоров в Гомеле, а лишь озвучил

Политик посетовал, что не понимает, как разговаривать со своим украинским коллегой, ведь решение о встрече уже было принято, однако после глава Незалежной изменил его.

<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото<a href="https://president.gov.by/ru/media/details/uchastie-v-sovmestnom-operativnom-uchenii-vooruzhennyh-sil-belarusi-i-rossii-soyuznaya-reshimost-2022?openPhoto=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://president.gov.by/ru/media/details/aleksandr-lukashenko-sovershit-rabochiy-vizit-v-rossiyskuyu-federaciyu-1645016706?openPhoto=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Белоруссии</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимал решения об отказе от переговоров с Россией в Гомеле, а только озвучил его. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновлённой конституции.

"Как с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут, он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) посылает делегацию, мы везём их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк. Вот, пожалуйста, вам выбор. Думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его, или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут", — сказал Лукашенко.

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.


Николь Вербер

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