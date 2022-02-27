Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР
Он также распорядился фиксировать серьёзные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в луганском городе Ровеньки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", — говорится в сообщении.
Бастрыкин также поручил фиксировать серьёзные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных — в частности, разрушения жилых домов и населённых пунктов. Кроме того, он обратил внимание на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории.
Накануне в подконтрольных ЛНР Ровеньках прогремел второй взрыв. Ранее там загорелась нефтебаза. Огонь охватил 200 тонн дизельного топлива, по предварительной информации, пострадали люди. В ЛНР заявили, что взрыв в Ровеньках стал следствием ракетного удара.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.