Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства взрыва на нефтебазе в ЛНР

Он также распорядился фиксировать серьёзные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область поручил установить все обстоятельства взрыва на нефтебазе в луганском городе Ровеньки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать все обстоятельства произошедшего и провести объективное и всестороннее расследование", — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил фиксировать серьёзные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских военных — в частности, разрушения жилых домов и населённых пунктов. Кроме того, он обратил внимание на необходимость фиксации каждого факта обстрела российской территории.