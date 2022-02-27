В ЛНР сообщили о десяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Огонь вёлся по восьми населённым пунктам республики. В двух из них в результате повреждён газопровод.
Со стороны Вооружённых сил Украины зафиксировано десять обстрелов по территории Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны ВСУ зафиксировано десять обстрелов по восьми населённым пунктам республики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В результате обстрела в населённом пункте Ровеньки произошёл взрыв на нефтебазе, что привело к возгоранию 200 тонн дизельного топлива. В Кировске огнём украинской армии была повреждена газовая труба, в результате 158 домов остались без газоснабжения. Такое же случилось в Первомайске — там без газа остались девять домов.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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