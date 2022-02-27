В ЛНР сообщили о десяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Огонь вёлся по восьми населённым пунктам республики. В двух из них в результате повреждён газопровод.

Со стороны Вооружённых сил Украины зафиксировано десять обстрелов по территории Луганской Народной Республики. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Со стороны ВСУ зафиксировано десять обстрелов по восьми населённым пунктам республики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.