Автор статьи уверен, что военная часть плана будет закончена после падения Киева. Он считает, что после этого Москве уже не будет смысла идти дальше.

Специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z" — закончится быстрой победой России. Об этом пишет в статье для Newsweek американский аналитик Билл Пауэлл. Он напоминает, что президент РФ Владимир Путин никогда не проигрывал.

В материале он прогнозирует, что после "падения Киева" начнётся политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное РФ правительство. Как подчёркивает Пауэлл, президент РФ Владимир Путин всегда ставил в военных операциях конкретные цели, которых ему удавалось эффективно достигать: в Грузии в 2008 году, во время событий 2014 года, а также в Сирии.