Newsweek предрёк быструю победу России в спецоперации на Украине
Автор статьи уверен, что военная часть плана будет закончена после падения Киева. Он считает, что после этого Москве уже не будет смысла идти дальше.
Специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z" — закончится быстрой победой России. Об этом пишет в статье для Newsweek американский аналитик Билл Пауэлл. Он напоминает, что президент РФ Владимир Путин никогда не проигрывал.
В материале он прогнозирует, что после "падения Киева" начнётся политическое урегулирование, а затем будет создано дружественное РФ правительство. Как подчёркивает Пауэлл, президент РФ Владимир Путин всегда ставил в военных операциях конкретные цели, которых ему удавалось эффективно достигать: в Грузии в 2008 году, во время событий 2014 года, а также в Сирии.
Что же касается "Операции Z", по мнению журналиста, всю территорию Украины России занимать не придётся, поскольку после взятия столицы сопротивление прекратится. Как заявили источники в американской разведке, в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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