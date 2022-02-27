Власти Кубы заявили, что история осудит США за наступательную доктрину вне НАТО
В документе также говорится, что Гавана отвергает лицемерие и двойные стандарты, а также всё, что угрожает международному миру, безопасности и стабильности.
США несут ответственность за последствия применения наступательной военной доктрины вне НАТО, которая угрожает миру, и история это докажет. Соответствующее заявление распространило правительство Кубы.
"История возложит на правительство США ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Куба отвергает лицемерие и двойные стандарты", — говорится в документе.
Кубинские власти напоминают, что "США и НАТО в 1999 году начали крупную агрессию против Югославии — европейской страны, которую они разрушили ценой большого числа человеческих жизней в угоду своим геополитическим целям, игнорируя Устав ООН".
Ранее Лайф сообщал, что китайское посольство в РФ назвало США реальной угрозой для мира. Дипломаты представили список стран, которые в разные периоды подвергались бомбёжкам со стороны Соединённых Штатов. В нём более 20 государств.
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