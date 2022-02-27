В Белом доме ждут, что рубль "сорвётся в свободное падение"

Власти Соединённых Штатов ожидают, что в случае заморозки активов Центрального банка РФ у России не будет возможности поддерживать курс рубля и тот "сорвётся в свободное падение". Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации во время спецбрифинга.

"Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение", — сказал чиновник.

По его мнению, эффект будет немедленным. Представитель администрации анонсировал "и другие шаги в отношении активов Центробанка", которые будут дорабатываться в течение выходных.