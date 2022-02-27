В Белом доме ждут, что рубль "сорвётся в свободное падение"
На Западе рассчитывают, что этому посодействуют новые санкции, направленные на накопленные резервы России.
Власти Соединённых Штатов ожидают, что в случае заморозки активов Центрального банка РФ у России не будет возможности поддерживать курс рубля и тот "сорвётся в свободное падение". Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации во время спецбрифинга.
"Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвётся в свободное падение", — сказал чиновник.
По его мнению, эффект будет немедленным. Представитель администрации анонсировал "и другие шаги в отношении активов Центробанка", которые будут дорабатываться в течение выходных.
Как писал Лайф, 24 февраля на фоне сообщений о начале российской военной "Операции Z" на Украине Банк России объявил о решении начать валютные интервенции для того, чтобы поддержать курс рубля на фоне его падения. Лишить его такой возможности и хотят страны Запада.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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