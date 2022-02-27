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27 февраля, 00:21

Байден дал распоряжение ввести в предстоящие дни блокирующие санкции против РФПИ

В администрации американского лидера утверждают, что эти меры больше ограничат Москву в действиях на мировой арене.

Президент США Джо Байден распорядился ввести в предстоящие дни полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент также поручил министру финансов США в ближайшие дни ввести полные блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Это государственная финансовая структура, которая функционирует как суверенный фонд национального благосостояния и привлекает капитал в российскую экономику, в быстрорастущие и высокотехнологичные сектора", — сказал чиновник.

В администрации американского лидера рассчитывают, что санкции ограничат стратегические амбиции Москвы на мировой арене.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © Facebook / The White House

Артем Порвин

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