Байден дал распоряжение ввести в предстоящие дни блокирующие санкции против РФПИ

Президент США Джо Байден распорядился ввести в предстоящие дни полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Президент также поручил министру финансов США в ближайшие дни ввести полные блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Это государственная финансовая структура, которая функционирует как суверенный фонд национального благосостояния и привлекает капитал в российскую экономику, в быстрорастущие и высокотехнологичные сектора", — сказал чиновник.