Около 9,5 тысячи солдат будут мобилизованы во Франции на фоне украинского кризиса
Примерно полторы тысячи из них будут непосредственно участвовать в миссиях Североатлантического альянса на востоке Европы.
В Вооружённые силы Франции будет мобилизовано около девяти с половиной тысяч солдат на фоне проводимой Россией военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Главного штаба ВС Франции.
"Французское правительство заявило, что более полутора тысяч французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", — отметили в оборонном ведомстве.
Так, 500 человек будут направлены в Румынию, 600 — в Польшу. А 200 уже находятся в Эстонии, где вместе с кадровыми военными будут обеспечивать переброску в эту страну четырёх истребителей "Мираж 2000-5".
Остальные восемь тысяч человек будут "в состоянии боевой готовности, являясь частью сил быстрого реагирования НАТО".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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