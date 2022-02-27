Около 9,5 тысячи солдат будут мобилизованы во Франции на фоне украинского кризиса

В Вооружённые силы Франции будет мобилизовано около девяти с половиной тысяч солдат на фоне проводимой Россией военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Главного штаба ВС Франции.

"Французское правительство заявило, что более полутора тысяч французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", — отметили в оборонном ведомстве.

Так, 500 человек будут направлены в Румынию, 600 — в Польшу. А 200 уже находятся в Эстонии, где вместе с кадровыми военными будут обеспечивать переброску в эту страну четырёх истребителей "Мираж 2000-5".

Остальные восемь тысяч человек будут "в состоянии боевой готовности, являясь частью сил быстрого реагирования НАТО".