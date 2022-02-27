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26 февраля, 23:38

Группа туристов на снегоходах пропала на Сахалине

Предположительно, у них возникли проблемы с транспортным средством, теперь им не хватает сил самостоятельно выбраться к цивилизации.

Шесть туристов, в том числе двое детей, пропали на Сахалине. Они отправились кататься на снегоходах с санями на мыс Великан, сообщает правительство области.

"Группа туристов из шести человек — две девушки, двое мужчин и двое детей — на снегоходе с санями ориентировочно в 15:00 убыла на мыс Великан и до сих пор не вернулась. На поиски убыло три снегохода с турбазы района Мальки. Один снегоход спасателей Охотска и один снегоход корсаковских АСО", — говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что снегоход туристов мог застрять, перевернуться, им теперь не хватает собственных сил, чтобы выбраться. Ночные поиски результата не дали. Решается вопрос о применении вертолёта.

Под Мурманском мужчина с 8-летним сыном пропали, уехав кататься на снегоходе

Под Мурманском мужчина с 8-летним сыном пропали, уехав кататься на снегоходе

А ранее Лайф писал, что сахалинец рискнул и на снегоходе "переплыл" пятиметровую трещину на льду. Мужчина долго собирался с духом, прежде чем решиться на отчаянный поступок ради спасения техники. Десятки рыбаков наблюдали за его трюком.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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