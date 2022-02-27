Группа туристов на снегоходах пропала на Сахалине

Шесть туристов, в том числе двое детей, пропали на Сахалине. Они отправились кататься на снегоходах с санями на мыс Великан, сообщает правительство области.

"Группа туристов из шести человек — две девушки, двое мужчин и двое детей — на снегоходе с санями ориентировочно в 15:00 убыла на мыс Великан и до сих пор не вернулась. На поиски убыло три снегохода с турбазы района Мальки. Один снегоход спасателей Охотска и один снегоход корсаковских АСО", — говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что снегоход туристов мог застрять, перевернуться, им теперь не хватает собственных сил, чтобы выбраться. Ночные поиски результата не дали. Решается вопрос о применении вертолёта.