Запад решил заморозить активы российских бизнесменов и ограничить "золотые паспорта"

По мнению главы Еврокомиссии, эти меры наряду с другими усилиями снизят возможности РФ по проведению военной спецоперации на Украине.

Евросоюз вместе со своими партнёрами намерен лишить российских бизнесменов возможности использовать международные финансовые активы. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", — сказала глава Еврокомиссии в видеообращении.

Также США и их западные союзники договорились вместе ограничить систему "золотых паспортов" для россиян.

"Мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства — так называемых золотых паспортов, — которая позволяет богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе", — отмечается в совместном заявлении лидеров США, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ и руководства Еврокомиссии (ЕК).