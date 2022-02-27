Запад решил заморозить активы российских бизнесменов и ограничить "золотые паспорта"
По мнению главы Еврокомиссии, эти меры наряду с другими усилиями снизят возможности РФ по проведению военной спецоперации на Украине.
Евросоюз вместе со своими партнёрами намерен лишить российских бизнесменов возможности использовать международные финансовые активы. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", — сказала глава Еврокомиссии в видеообращении.
Также США и их западные союзники договорились вместе ограничить систему "золотых паспортов" для россиян.
"Мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства — так называемых золотых паспортов, — которая позволяет богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе", — отмечается в совместном заявлении лидеров США, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ и руководства Еврокомиссии (ЕК).
Как ожидает Урсула фон дер Ляйен, эти меры наряду с другими усилиями по изоляции России помешают той финансировать проведение "Операции Z" — военной спецоперации по демилитаризации Украины.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Twitter / Ursula von der Leyen