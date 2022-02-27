Белый дом: Запад решил применить к России "иранскую модель" давления
Речь о лишении российских банков возможности пользоваться международной системой платежей, что ограничит их доступ к финансам.
Запад решил применить к России "иранскую модель" санкционного давления — отключить её "основные попавшие под санкции банки" от международной межбанковской системы SWIFT на фоне военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины — "Операции Z". Об этом американским журналистам заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
"Наши лидеры (США и их союзники. — Прим. ред.) решили последовать иранской модели и лишить доступа к SWIFT ключевые попавшие под санкции банки РФ", — сказал чиновник сотрудникам СМИ.
Он указал на решение, о котором стало известно ранее: Евросоюз исключит находящиеся под санкциями российские банки из международной платёжной сети SWIFT. Так им фактически будет закрыт доступ к "важнейшей мировой финансовой системе".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Twitter / The White House