Белый дом: Запад решил применить к России "иранскую модель" давления

Речь о лишении российских банков возможности пользоваться международной системой платежей, что ограничит их доступ к финансам.

Запад решил применить к России "иранскую модель" санкционного давления — отключить её "основные попавшие под санкции банки" от международной межбанковской системы SWIFT на фоне военной спецоперации РФ по демилитаризации Украины — "Операции Z". Об этом американским журналистам заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Наши лидеры (США и их союзники. — Прим. ред.) решили последовать иранской модели и лишить доступа к SWIFT ключевые попавшие под санкции банки РФ", — сказал чиновник сотрудникам СМИ.