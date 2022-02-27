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Опубликовано 26 февраля 2022, 22:49

Джонсон заявил о необходимости более жёстких санкций в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото © Facebook / Boris Johnson

Премьер считает, что страны Евросоюза должны действовать в этом вопросе сообща. По его мнению, РФ следует отключить и от SWIFT.

В отношении России необходимо вводить более жёсткие экономические санкции. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны делать больше. Необходимо гарантировать, что мы задействуем намного более жёсткие экономические санкции, в том числе SWIFT. Весь ужас происходящего на Украине становится все больше понятен западной аудитории, что, в свою очередь, усиливает давление на западных политиков", — заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

По его мнению, в этом вопросе страны Евросоюза должны действовать сообща. Он также заявил, что Соединённое Королевство будет готово помогать беженцам покидать Украину и примет их на своей территории.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Артем Порвин
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