Джонсон заявил о необходимости более жёстких санкций в отношении России

Премьер считает, что страны Евросоюза должны действовать в этом вопросе сообща. По его мнению, РФ следует отключить и от SWIFT.

В отношении России необходимо вводить более жёсткие экономические санкции. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны делать больше. Необходимо гарантировать, что мы задействуем намного более жёсткие экономические санкции, в том числе SWIFT. Весь ужас происходящего на Украине становится все больше понятен западной аудитории, что, в свою очередь, усиливает давление на западных политиков", — заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.