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26 февраля, 22:54

Эксперт Хомский назвал золото лучшим долгосрочным вложением в период потрясений

Криптовалюты для этого не подходят: на днях биткоин и эфириум потеряли около 10% своей стоимости в считаные часы. Инвесторы уходят в наименее рискованные активы.

Курс криптовалют обрушился на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Идея о том, что виртуальные деньги могут стать "защитным активом" на случай потрясений, терпит крах. Напротив, золото, которое в какой-то момент списали со счетов, показало отличную динамику — оно продолжает расти, двигаясь к отметке $2000. Теперь "архаичный" актив вновь вырвался в фавориты, так как биткоин и эфириум ни от чего не защищают, считает руководитель инвестиционного департамента компании ICB Fund Аарон Хомский.

"Достаточно посмотреть на график технологических компаний, желательно представителей так называемых акций роста, и сравнить его с динамикой золота. После этого можно смело заявить, что котировки "битка" коррелируют с ценой акций технологических фирм, которые всё ещё являются убыточными, но на которые возлагают большие надежды", — рассказал Хомский в интервью газете "Известия".

Отмечается, что 24 февраля и произошёл масштабный обвал: биткоин и эфириум — две ведущие криптовалюты — потеряли около 10% своей стоимости в считаные часы. За последний месяц, пишет издание, они не то что не отвязались от традиционных активов вроде акций, но, наоборот, почти на 100% повторяют их путь. И если сравнивать с золотом, то многим формальным признакам для признания единым эквивалентом ценности виртуальная денежная единица не удовлетворяет. Хомский подчёркивает, что в эпоху ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы поступают по стандартному сценарию, уходя в наименее рискованные активы (акции и валюты развитых экономик и золото).

"Впрочем, если ставить вопрос ребром: золото или биткоин, то биткоин подходит для кратковременных рискованных сделок, а золото — для долгосрочного хранения", — заключил эксперт.

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Как ранее сообщал Лайф, министр финансов Антон Силуанов заявил, что колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Министр добавил, что Правительство России непрерывно взаимодействует с банками и участниками финансового рынка, оказывая необходимую поддержку финансовым организациям.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка © Pexels

Арина Родионова

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