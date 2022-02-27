Эксперт Хомский назвал золото лучшим долгосрочным вложением в период потрясений

Курс криптовалют обрушился на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Идея о том, что виртуальные деньги могут стать "защитным активом" на случай потрясений, терпит крах. Напротив, золото, которое в какой-то момент списали со счетов, показало отличную динамику — оно продолжает расти, двигаясь к отметке $2000. Теперь "архаичный" актив вновь вырвался в фавориты, так как биткоин и эфириум ни от чего не защищают, считает руководитель инвестиционного департамента компании ICB Fund Аарон Хомский.

"Достаточно посмотреть на график технологических компаний, желательно представителей так называемых акций роста, и сравнить его с динамикой золота. После этого можно смело заявить, что котировки "битка" коррелируют с ценой акций технологических фирм, которые всё ещё являются убыточными, но на которые возлагают большие надежды", — рассказал Хомский в интервью газете "Известия".

Отмечается, что 24 февраля и произошёл масштабный обвал: биткоин и эфириум — две ведущие криптовалюты — потеряли около 10% своей стоимости в считаные часы. За последний месяц, пишет издание, они не то что не отвязались от традиционных активов вроде акций, но, наоборот, почти на 100% повторяют их путь. И если сравнивать с золотом, то многим формальным признакам для признания единым эквивалентом ценности виртуальная денежная единица не удовлетворяет. Хомский подчёркивает, что в эпоху ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы поступают по стандартному сценарию, уходя в наименее рискованные активы (акции и валюты развитых экономик и золото).

"Впрочем, если ставить вопрос ребром: золото или биткоин, то биткоин подходит для кратковременных рискованных сделок, а золото — для долгосрочного хранения", — заключил эксперт.