Макрон призвал Лукашенко потребовать вывода российских войск

Он также предложил белорусскому лидеру "отказаться быть вассалом", напомнив о "братских отношениях" между двумя народами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидера Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от поддержки военной операции РФ на Украине и добиться скорейшего вывода российских войск с белорусской территории. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Также Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом "для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу", — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Вопреки обычной практике коммюнике Елисейского дворца было распространено сразу на четырёх языках: французском, английском, русском и украинском. Макрон призвал Лукашенко "отказаться быть вассалом", напомнив о "братских отношениях между белорусским и украинским народом".