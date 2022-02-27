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26 февраля, 22:59

Макрон призвал Лукашенко потребовать вывода российских войск

Он также предложил белорусскому лидеру "отказаться быть вассалом", напомнив о "братских отношениях" между двумя народами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидера Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от поддержки военной операции РФ на Украине и добиться скорейшего вывода российских войск с белорусской территории. Об этом сообщил Елисейский дворец.

"Также Макрон подчеркнул необходимость сотрудничества с международным сообществом "для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинскому народу", — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Вопреки обычной практике коммюнике Елисейского дворца было распространено сразу на четырёх языках: французском, английском, русском и украинском. Макрон призвал Лукашенко "отказаться быть вассалом", напомнив о "братских отношениях между белорусским и украинским народом".

Лукашенко возмутился нежеланием Украины вести переговоры

Лукашенко возмутился нежеланием Украины вести переговоры

Как сообщал Лайф ранее, в ходе разговора Макрона и Лукашенко также была поднята тема ядерного оружия — возможно ли его появление в Белоруссии. Лидер страны на данный вопрос отреагировал словом "фейк". Лукашенко также заявил Макрону о готовности к переговорам о мире "в любое время".

Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Twitter / Эмманюэль Макрон

Арина Родионова

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