РБК: AMD и Intel приостанавливают поставки своей продукции в Россию

Китайские партнёры, по словам источника, уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на отгрузку процессоров в РФ. Это подтверждает и АРПЭ.

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD в устной форме сообщили российским производителям, что приостановят поставки своей продукции в страну, сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

Китайские партнёры, по словам источника, уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию. Приостановку продажи процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Представители AMD и Минпромторга России пока не комментируют эту информацию.