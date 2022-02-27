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26 февраля, 23:17

РБК: AMD и Intel приостанавливают поставки своей продукции в Россию

Китайские партнёры, по словам источника, уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на отгрузку процессоров в РФ. Это подтверждает и АРПЭ.

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD в устной форме сообщили российским производителям, что приостановят поставки своей продукции в страну, сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке.

Китайские партнёры, по словам источника, уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию. Приостановку продажи процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Представители AMD и Минпромторга России пока не комментируют эту информацию.

"Компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введённые OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля. — Прим. Лайфа)", — сообщил представитель Intel в России.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © Pixabay

Арина Родионова

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